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Роналду готов сыграть в Лиге чемпионов

Роналду готов сыграть в Лиге чемпионов
22:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду вернулся в общую группу и готов сыграть с «Аяксом».

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом», который состоится 10 апреля. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сегодня португалец тренировался в общей группе без ограничений. Таким образом, форвард попадёт в заявку команды на матч с «Аяксом».

Также в строй вернулся бразильский нападающий Дуглас Коста. Что касается полузащитника Эмре Джана, то он пропустил занятие из-за травмы голеностопа, полученной в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

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Матч «Аякс» — «Ювентус» пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

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Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ЛЧ, ФК Реал Мадрид.
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