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Названы кандидаты на пост наставника ФК Львов

Названы кандидаты на пост наставника ФК Львов
08:11 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Заваров, Грозный или Калиниченко могут возглавить ФК Львов.

ФК "Львов", который недавно расстался с главным тренером Юрием Бакаловым, уже начал искать замену специалисту.

Руководство рассматривает ряд кандидатур и намерено объявить имя нового наставника в ближайшие дни.

В частности, по информации источника, среди кандидатов на тренерскую позицию фигурируют фамилии Александра Заварова, Вячеслава Грозного и Максима Калиниченко.

Бакалов покинул ФК Львов

Напомним, что Бакалов возглавлял "сине-золотых львов" с августа прошлого года. Под его руководством команда на второй этап чемпионата пробилась в ТОП-6 УПЛ. В течение прошлой недели львовяне дважды уступили: сперва "Мариуполю" в чемпионате (2:3), а затем вылетели от "Зари" из Кубка Украины (0:1), после чего тренер и был уволен.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, Юрий Бакалов, Максим Калиниченко, Новости футбола, Вячеслав Грозный, ФК Львов.
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