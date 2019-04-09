Названы кандидаты на пост наставника ФК Львов

Новости спорта: Заваров, Грозный или Калиниченко могут возглавить ФК Львов.

ФК "Львов", который недавно расстался с главным тренером Юрием Бакаловым, уже начал искать замену специалисту.

Руководство рассматривает ряд кандидатур и намерено объявить имя нового наставника в ближайшие дни.

В частности, по информации источника, среди кандидатов на тренерскую позицию фигурируют фамилии Александра Заварова, Вячеслава Грозного и Максима Калиниченко.

Напомним, что Бакалов возглавлял "сине-золотых львов" с августа прошлого года. Под его руководством команда на второй этап чемпионата пробилась в ТОП-6 УПЛ. В течение прошлой недели львовяне дважды уступили: сперва "Мариуполю" в чемпионате (2:3), а затем вылетели от "Зари" из Кубка Украины (0:1), после чего тренер и был уволен.