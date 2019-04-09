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Роналду сыграет против Аякса в Лиге чемпионов

Роналду сыграет против Аякса в Лиге чемпионов
09:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: У Ювентуса под вопросом на матч с амстердамцами только Эмре Джан.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду возобновил тренировки в общей группе, сообщает La Gazzetta dello Sport. Португалец восстановился после травмы, полученной в игре за сборную против Сербии.

Против Аякса сможет сыграть не только Криштиану, но и Дуглас Коста. Бразилец в последний раз выходил на поле 2 февраля против Пармы, а затем не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Другая ситуация с Эмре Джаном. Немец травмировал лодыжку в игре против Милана, и два дня спустя травма все еще его беспокоила. Вероятно, он пропустит встречу против Аякса.

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Эмре Джан в 31 матче за Ювентус во всех турнирах в этом сезоне отличился 4 голами и ассистом.

Дуглас Коста в сыграл в 24 матчах за клуб, но только 10 из них начинал с первых минут. За это время он забил гол и сделал 2 результативные передачи.

На счету Криштиану Роналду 24 гола и 12 ассистов в 36 матчах за Юве во всех турнирах. За свою карьеру португалец забил Аяксу 7 мячей в рамках Лиги чемпионов.

Матч Аякс – Ювентус состоится завтра, 10 апреля, в Амстердаме. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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