"Врать не стану": Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой

Новости спорта: Легендарный футболист киевского Динамо Александр Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев считает, что бывшая супруга негативно повлияла на его карьеру.

– Обидно, что так рано закончил, мог бы еще поиграть. Я радуюсь за ребят постарше меня, которые выходят на поле...

Врать не стану. Никаких конкретных предложений у меня не было. Прекрасно понимаю, какая у меня репутация. Все благодаря моей бывшей жене. Люди всегда верят слухам, которые идут из телевизора, и не верят тому, что происходит на самом деле. Конечно, все это очень неприятно. Страдают дети прежде всего.

- Речь идет о выступлении вашей бывшей супруги на российском канале в программе у Андрея Малахова?

– Об этом тоже. Но я мужчина и весь удар взял на себя. Ничего страшного, главное – жив и здоров сам, живы и здоровы мои дети, – сказал Алиев.