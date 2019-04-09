Тоттенхэм - Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Букмекеры определились с коэффициентами на матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Манчестер Сити.

Тоттенхэм и Манчестер Сити встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля. Матч состоится в Лондоне в 22:00 по киевскому времени.

Согласно прогнозам букмекеров, больше шансов на успех в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов у команды из Манчестера. Так, на успех Тоттенхэма букмекеры из конторы bet365 установили коэффициент 4.50, на победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1.72. Ничью здесь оценили в 3.75.

В конторе William Hill на победу "шпор" принимают ставки с коэффициентом 4.50, а на успех соперника из Манчестера - 1.75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3.90.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов Тоттенхэм обыграл Боруссию Д, над которой одержал победу в двух матчах. Манчестер Сити на предыдущем этапе встречался с Шальке, и тоже дважды обыграл соперника.