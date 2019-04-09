Суарес намерен продлить контракт с Барселоной

Новости спорта: Уругвайский бомбардир хочет остаться на Камп Ноу.

Форвард Барселоны Луис Суарес продолжит выступать за каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Уругваец уже провел переговоры с руководством клуба и заявил, что хочет продлить контракт. Срок текущего соглашения рассчитан до лета 2021 года.

В Барселоне с осторожностью относятся к продлению сделки, учитывая возраст Суареса и его проблемы с коленом. Но как утверждает источник, проблем при подписании нового контракта не будет.

Суарес выступает за каталонский клуб с 2014 года, куда перешел из Ливерпуля.

В нынешнем сезоне 32-летний уругваец сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 20 голов и отдал 6 ассистов.