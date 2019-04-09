Скачать
Вторник, 09.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Ломаченко - Кролла: гонорары боксеров за бой
Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Суарес намерен продлить контракт с Барселоной

Суарес намерен продлить контракт с Барселоной
14:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Уругвайский бомбардир хочет остаться на Камп Ноу.

Форвард Барселоны Луис Суарес продолжит выступать за каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Уругваец уже провел переговоры с руководством клуба и заявил, что хочет продлить контракт. Срок текущего соглашения рассчитан до лета 2021 года.

В Барселоне с осторожностью относятся к продлению сделки, учитывая возраст Суареса и его проблемы с коленом. Но как утверждает источник, проблем при подписании нового контракта не будет.

Суарес выступает за каталонский клуб с 2014 года, куда перешел из Ливерпуля.

В нынешнем сезоне 32-летний уругваец сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 20 голов и отдал 6 ассистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красюк: Усик станет обязательным претендентом Джошуа
02 "Бой будет захватывающим": Деревянченко - о предстоящем поединке 13 апреля
03 Селезнев сбросил 8 килограммов
04 Гризманн стал отцом второго ребенка в один и тот же день
05 Арум дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь