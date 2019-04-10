Забавный автогол - в обзоре матча Брюгге - Стандард (Видео)

Новости спорта: В бельгийской Лиги Жупиле Брюгге дома принимал Стандард.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0 и продолжают преследовать Генк Руслана Малиновского в гонке за чемпионство.

Не ясно, как бы сложились обстоятельства поединка, если бы не первый гол, который Зиньо Ванхеусден забил в собственные ворота на 22-й минуте матча. Автогол вышел достаточно забавным.

За 7 туров до конца чемпионата Брюгге занимает вторую строчку Лиги Жупиле, отставая от лидирующего Генка на 1 очко. Стандард после данного поражения упустил возможность сместить Брюгге со второго места и сейчас с 33-мя очками занимает 3-ю строчку, отставая от Генка и Брюгге на 5 и 4 очков, соответсвенно.