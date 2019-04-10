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Конте просит у Интера €10 миллионов в год

Конте просит у Интера €10 миллионов в год
01:55 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Неплохой финансовый аппетит у тренера.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте вскоре может возглавить миланский Интер. Тренер и команда уже несколько месяцев ведут переговоры. Недавно состоялась очередная встреча, сообщает La Gazetta dello Sport.

Во время очередной встречи Конте запросил у руководства клуба зарплату в 10 миллионов евро в год. К слову, самым высокоплачиваемым тренером в Серии А на сегодняшний момент является коуч Ювентуса Массимилиано Аллегри, зарплата которого составляет 7,5 миллионов евро.

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Последним местом работы Конте был лондонский Челси, который он сначала привел к чемпионству, а потом занял лишь пятое место.

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Антонио Конте, Футбол, Видео, Новости футбола.
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