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Маркевич дал прогноз на матч Шахтер - Заря

Маркевич дал прогноз на матч Шахтер - Заря
06:05 Сегодня Телеграф Спорт Сегодня

Новости спорта: Специалист считает, что луганчанам нельзя терять очки даже с грандами.

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура, в котором «Шахтер» примет «Зарю».

- Станет ли матч против «Шахтера» одним из ключевых для «Зари» в борьбе за бронзу?

- Да, безусловно, это ключевая игра для «Зари». Если они проиграют, дальше им будет сложно догнать «Александрию», потому что разница между ними может достичь 12 пунктов. В 8 оставшихся матчах будет сложно отыграть такой гандикап.

- То, что «Шахтер» провел 120 минут в Кубке против «Динамо», повлияет на физическую готовность команды к поединку?

- У «Шахтера» есть хорошая скамейка запасных. «Горняки» легко смогут заменить лидеров, если им понадобится отдых, как по ходу матча, так и с первых минут, есть кого выпустить. Поэтому я не вижу особых проблем для команды.

- В «Заре» играет несколько арендованных игроков из «Динамо», плюс есть Будковский, которому не удалось закрепиться в «Шахтере». Будет ли у них особая мотивация на матч и поможет ли это команде?

- Да, это тоже добавляет интриги этому матчу. И то, что турнирное положение заставляет «Зарю» играть на победу в Харькове, иначе шансов у них будет очень мало. Так можно не только бронзу не выиграть, а упустить и четвертое место.

- Какую, по-вашему мнению, тактику выберет Юрий Вернидуб на этот матч?

- Мне сложно сказать, какую именно тактику выберет на матч Юрий Вернидуб. Но точно знаю, что с «Шахтером» особо не поиграешь в открытый футбол. Поэтому думаю «Заря» будет играть на контратаках.

Лига чемпионов: расписание матчей 1/4 финала

Отметим, что поединок состоится в субботу, 13 апреля. Начало матча в 17:00.

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ФК Заря, Мирон Маркевич, Юрий Вернидуб, Кубок Украины.
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