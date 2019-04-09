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Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной

Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной
18:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в своем "твиттере" опубликовал фотографию, на которой показал последствия столкновения с автомобилем.

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что Скалони был доставлен в больницу Мальорки после того, как был сбит машиной в тот момент, когда катался на велосипеде. В результате инцидента специалист не получил серьёзных травм и был выписан из больницы после медицинского обследования.

На опубликованном фото Скалони показал повреждения на лице, полученные в результате происшествия, а также сопроводил его словами благодарности всем, кто выразил обеспокоенность случившимся.

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Скалони работает в сборной Аргентины с 2017 года. Ранее он входил в тренерский штаб "Севильи".

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