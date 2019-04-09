Слова наставника Порту Консейсау перед матчем с Ливерпулем

Новости спорта: Наставник Порту Сержиу Консейсау прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прекрасно понимает, насколько непросто будет "драконам" в еврокубковом противостоянии с "Ливерпулем".

- "Ливерпуль" играет на высочайшем уровне каждую неделю. У нас несколько другая ситуация, хотя я ко всем командам отношусь с уважением. Учитывая силу оппонента, наши кадровые потери и то, что это только первый матч 1/4 финала, мы должны правильно выбрать стратегию.

В принципе, у нас все готово. Мы только не знаем, сможет ли сыграть Алекс Теллес. Если не сможет, то одну деталь нужно будет поменять. Но я думаю, что если мы воплотим в жизнь свой план на эту игру, то сможем добиться хорошего результата.

Конечно, никто не хотел встречаться с "Ливерпулем", но все мы очень амбициозны. Важно то, что покажет команда в конкретный вечер. Наша судьба в Лиге чемпионов зависит от двух предстоящих поединков. Но нужно идти к цели шаг за шагом, - подчеркнул Консейсау в интервью пресс-службе УЕФА.