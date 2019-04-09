Ливерпуль - Порту: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Где и когда смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту?

Во вторник, 9 апреля, на стадионе Энфилд в Ливерпуле состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту. Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч между Ливерпулем и Порту. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

В прошлом сезоне команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче Ливерпуль одержал разгромную выездную победу со счетом 0:5, а в ответной встрече команды голов не забивали - 0:0.

Перед очной встречей у обеих команд есть игроки, которые из-за перебора желтых карточек будут вынуждены пропустить встречу. У Ливерпуля это Эндрю Робертсон, а у Порту - Пепе и Эктор Эррера. Также португальцам не поможет Винсент Абубакар, который продолжает восстанавливаться после травмы.