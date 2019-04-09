Четыре игрока основы Динамо не сыграют против Мариуполя

Новости спорта: Киевлянам будет тяжело в Мариуполе в рамках 24-го тура УПЛ.

Как сообщает официальный сайт Динамо, сразу четыре основных игрока киевлян не сыграют в следующем матче УПЛ против Мариуполя из-за дисквалификаций. Поединок 24-го тура пропустят защитники Томаш Кадар и Томаш Кенджера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.

Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в матче 23-го тура УПЛ против Зари (3:2). Шапаренко, Кенджера и Буяльский в прошлом туре получили предупреждения, ставшие для них четвертыми, что автоматически означает пропуск одного матча.

Кадар в текущем сезоне сыграл 31 матч за Динамо, у Кенджеры 36 поединков. На счету Шапаренко 27 игр, а Буяльский провел 32 встречи за киевлян.

Динамо идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 7 очков. Матч против Мариуполя состоится 13 апреля в 14:00.