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Четыре игрока основы Динамо не сыграют против Мариуполя

Четыре игрока основы Динамо не сыграют против Мариуполя
20:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Киевлянам будет тяжело в Мариуполе в рамках 24-го тура УПЛ.

Как сообщает официальный сайт Динамо, сразу четыре основных игрока киевлян не сыграют в следующем матче УПЛ против Мариуполя из-за дисквалификаций. Поединок 24-го тура пропустят защитники Томаш Кадар и Томаш Кенджера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.

Кадар будет отбывать дисквалификацию за удаление в матче 23-го тура УПЛ против Зари (3:2). Шапаренко, Кенджера и Буяльский в прошлом туре получили предупреждения, ставшие для них четвертыми, что автоматически означает пропуск одного матча.

Кадар в текущем сезоне сыграл 31 матч за Динамо, у Кенджеры 36 поединков. На счету Шапаренко 27 игр, а Буяльский провел 32 встречи за киевлян.

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Динамо идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставание от Шахтера составляет 7 очков. Матч против Мариуполя состоится 13 апреля в 14:00.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, ФК Мариуполь, Томаш Кадар.
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