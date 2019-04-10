Суперкубок Испании будет проходить в формате Финала четырех

Новости спорта: С 2020 года в Суперкубке Испании по футболу будут играть четыре клуба.

Начиная с 2020 года, в футбольном Суперкубке Испании будут выступать не две команды, а четыре.

Новые правила проведения турнира будут представлены на заседании Королевской испанской футбольной федерации 29 апреля. Все матчи испанского Суперкубка будут пройдут за границей, сообщает издание Cadena COPE.

"В розыгрыше будут принимать участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучших команды по итогам чемпионата страны", - отмечается в сообщении.

В прошлом сезоне судьба Суперкубка Испании решилась в матче между "Барселоной" и "Севильей" (2:1), который прошел в Марокко. До этого Суперкубок состоял из двух встреч, которые всегда проходили в Испании.