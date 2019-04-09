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Маркевич: Динамо очень бледно выглядит в атаке после ухода Мораеса

Маркевич: Динамо очень бледно выглядит в атаке после ухода Мораеса
19:44 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о возможных кадровых решениях для "Шахтера" в матче против "Зари".

- Жуниор Мораес пропустит матч из-за дисквалификации. Кто его заменит?

- Нужно дать шанс Кайоде. Для чего-то же его покупали. Без нападающего сложно играть. Посмотрите на "Динамо": после ухода Мораеса команда очень бледно выглядит в атаке. Однозначно нужно дать возможность Кайоде проявить себя.

- Соломон вышел во втором тайме в матче с "Динамо", хорошо себя проявил и разнообразил игру "горняков". Как вы считаете, возможно, стоит выпускать его с первых минут?

- Соломона уже давно нужно выпускать в стартовом составе. Я вообще не понимаю, что такое "адаптация" и "нужно время". Если человек умеет играть в футбол, его нужно ставить в состав и не ждать, сколько он там будет адаптироваться. Тем более, он молодой и очень перспективный игрок. Я думаю, что за ним долго следили и наблюдали за его игрой, прежде чем пригласить в такую команду, как "Шахтер".

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- После последнего матчу между этими командами все обсуждали фол Харатина на Тайсоне, а не саму игру. Учитывая градус поединка, возможно ли обойтись без судейских скандалов в таком противостоянии?

- У нас уже очень много говорят про судейство, а нужно больше обсуждать сам матч и игру команд. Конечно, судьи ошибаются, причем в обе стороны, тут не найдешь правды. К сожалению, это реалии, в которых мы живем, со временем может что-то поменяется. Судейские ошибки были, есть и будут. И так не только в Украине, а и во всем мире. Как только команда проигрывает, сразу начинают говорить о судействе. Но нужно больше говорить о футболе.

Отметим, что поединок состоится в субботу, 13 апреля. Начало матча в 17:00.

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Мирон Маркевич, Футбол, Новости футбола.
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