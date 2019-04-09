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Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
23:55 Вт, 9 Апрель 2019 Телеграф

Новости спорта: Голы Кейта и Фирмино принесли «Ливерпулю» победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Порту».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, который забил с подачи форварда Роберто Фирмино. На 26-й минуте гол на свой счёт записал сам Фирмино. Ассистировал бразильцу в этом моменте хавбек мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.

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Ливерпуль — Порту 2:0

Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино (Старридж, 81), Мане (Ориги, 72).

Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, М. Перейра (Фернандо, 77), Теллес — Отавио, Торрес (Кошта, 73), Данилу, Корона — Марега, Соарес (Браими, 62).

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнования «Рому».

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Порту, ЛЧ.
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