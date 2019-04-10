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Кейн получил травму в матче с Ман Сити

Кейн получил травму в матче с Ман Сити
07:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболист был заменен во второй половине встречи.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Гарри Кейн получил травму в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити (1:0).

Форвард был заменен на 58-й минуте игры. Вместо Кейна на поле вышел Лукас Моура. Кейн покидал поле с помощью работников медицинского штаба и не мог наступать на левую ногу. О характере повреждения станет известно позднее.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Манчестере.

Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Нападающий в этом сезоне провел 38 матчей в составе Тоттенхэма, в которых забил 24 мяча.

Ранее сообщалось, что Кейн забил юбилейный гол в карьере. Также недавно Гарри был награжден Орденом Британской империи.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Гарри Кейн.
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