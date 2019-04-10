Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере

Новости спорта: Победа над Порту стала для немецкого специалиста юбилейной в качестве главного тренера.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль обыграл Порту. Встреча состоялась на стадионе Энфилд и закончилась победой мерсисайдцев - 2:0.

Как сообщает Opta, эта победа стала 400-й в карьере главного тренера мерсисайдского клуба Юргена Клоппа. 111 побед немецкий специалист одержал возглавляя Ливерпуль, еще 180 - Клопп записал на свой счет в качестве главного тренера дортмундской Боруссии, 109 - являясь главным тренером Майнца.

Напомним, 51-летний Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. Мерсисайдцы также лидируют в чемпионате Англии, набрав 82 очка после 33 туров.

Ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту состоится 17 апреля в Португалии.