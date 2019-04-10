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Тоттенхэм - Манчестер Сити: слова Гвардиолы после матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм - Манчестер Сити: слова Гвардиолы после матча Лиги чемпионов
09:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Гол Сона принес Шпорам победу во вчерашнем матче с чемпионом Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал исход вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда уступила Тоттенхэму (0:1).

Но испанец положительно оценивает результат, который, по его словам, более ясно очертил задачу для Горожан в ответной игре.

«Это оставляет нас в невыгодном положении во второй игре, но иногда 0:1 бывает лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что должен делать», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«При счете 0:0 ты думаешь, стоит ли тебе атаковать или защищаться, но теперь мы знаем, что обязаны забивать. Мы будем разбирать этот матч, но сейчас я хорошо оцениваю наше выступление — мы контролировали игру».

Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Ответный матч команды проведут в следующую среду, 17 апреля.

В воскресенье, 14 апреля, действующий чемпион Англии в Премьер-лиге сыграет на выезде с Кристал Пэлас.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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