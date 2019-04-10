Ливерпуль - Порту: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В матче 1/4 Лиги чемпионов Ливерпуль принимал на своем поле Порту.
Мерсисайдцы повели в счете на 5-й минуте благодаря голу Наби Кейта. Результативный пас отдал Роберто Фирмино.
А уже на 26-й минуте Фирмино удвоил преимущество подопечных Клоппа. Бразилец поразил ворота с нескольких метров, находясь в одиночестве в штрафной.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Ливерпуль — Порту 2:0
Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино (Старридж, 81), Мане (Ориги, 72).
Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, М. Перейра (Фернандо, 77), Теллес — Отавио, Торрес (Кошта, 73), Данилу, Корона — Марега, Соарес (Браими, 62).