Ливерпуль - Порту: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Порту.

В матче 1/4 Лиги чемпионов Ливерпуль принимал на своем поле Порту.

Мерсисайдцы повели в счете на 5-й минуте благодаря голу Наби Кейта. Результативный пас отдал Роберто Фирмино.

А уже на 26-й минуте Фирмино удвоил преимущество подопечных Клоппа. Бразилец поразил ворота с нескольких метров, находясь в одиночестве в штрафной.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Ливерпуль — Порту 2:0

Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино (Старридж, 81), Мане (Ориги, 72).

Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, М. Перейра (Фернандо, 77), Теллес — Отавио, Торрес (Кошта, 73), Данилу, Корона — Марега, Соарес (Браими, 62).