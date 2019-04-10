Тоттенхэм - Манчестер Сити: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

В матче 1/4 Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле принимал Манчестер Сити.
На 13-й минуте матча аргентинский форвард гостей Серхио Агуэро не сумел реализовать пенальти.
Единственный гол в матче забил корейский полузащитник "шпор" Сон Хын-Мин на 78-й минуте.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 78
Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81) — Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин — Кейн (Моура, 58)
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф — Д. Силва (Де Брюйне, 89), Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Сане, 89), Агуэро (Габриэль Жезус, 71), Стерлинг