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Среда, 10.04.2019
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Женская команда ФК Львов также подписала бразильских футболисток

Женская команда ФК Львов также подписала бразильских футболисток
13:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Клуб продолжает настаивать на выбранном векторе

Накануне старта второй части чемпионата Украины среди женских команд ФК "Львов" подписал несколько новичков. Среди них также две бразильских футболистки.

Официальный сайт клуба сообщает, что в состав команды Сергея Сапронова присоединились нападающие Тамара Сена и Лаис Эстевам. Срок соглашений рассчитан на один год.

19-летняя Сена выпускница бразильской футбольной академии "Коринтианс Тигрес", а 18-летняя Лаис Эстевам играла за бразильскую "Португезу" и вызывалась в ряды молодежной женской сборной команды Бразилии WU-19.

До этого за "Львов-Янтарочку" выступали пять баризльських футболисток, еще 13 находятся в заявке главной мужской команды.

Названы кандидаты на пост наставника ФК Львов

Напомним, что на этой неделе ФК "Львов" покинул главный тренер Юрий Бакалов. Одной из причин как раз было неправильное использование бразильских легионеров.

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ФК Львов.
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