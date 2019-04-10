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Среда, 10.04.2019
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Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Аякс - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
13:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Четвертьфинальный матч можно будет посмотреть на ТВ и в интернете

В среду, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между амстердамским "Аяксом" и туринским "Ювентусом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, на нашем сайте уже идет текстовая онлайн-трансляция поединка "Аякс" – "Ювентус" с видео повторами голов и яркими фотографиями со стадиона.

Где смотреть матч "Аякс" – "Ювентус":

канал "Футбол 1", прямой эфир

сайт oll.tv в подписке, прямой эфир

канал "Футбол 1", повтор (11.04 в 10.25)

канал "Футбол 2", повтор (11.04 в 19.30)

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В букмекерских конторах фаворит противостояния клуб из Турина. Котировки сегодняшний матч: победа "Аякса" – 3.30, ничья – 3.30, победа "Ювентуса" – 2.30. Выход в полуфинал: "Ювентус" – 1.26, "Аякс" – 3.75.

В 1973 году в финале Кубка чемпионов "Аякс" одолел "Ювентус" благодаря голу Джонни Репа. Спустя 23 года туринцы взяли реванш – 1:1 (Фабрицио Раванелли – Яри Литманен) в основное и дополнительное время и 4:2 в пользу итальянцев в серии пенальти.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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