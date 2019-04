Роналду поддержал тяжелобольного экс-игрока Аякса

Форвард "Ювентуса" обратился к Абдельхаку Нури – два года назад у футболиста "Аякса" была обнаружена аритмия сердца. Молодой хавбек голландцев упал на газон без чувств во время товарищеской игры с "Вердером".

Сегодня, в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом", Аппи (Абдельхака называют так сокращенно) исполняется 22 года. Лидер "бьянконери" записал обращение к Нури. Голландский футболист с марокканскими корнями долгое время находился в коме.

Amazing support by Cristiano for brother Abdelhak Nouri. We keep praying.. Any place Any time pic.twitter.com/vFtHIK1vgo