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Среда, 10.04.2019
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Роналду поддержал тяжелобольного экс-игрока Аякса

Роналду поддержал тяжелобольного экс-игрока Аякса
12:53 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Криштиану записал обращение к молодому парню в его День рождения.

Форвард "Ювентуса" обратился к Абдельхаку Нури – два года назад у футболиста "Аякса" была обнаружена аритмия сердца. Молодой хавбек голландцев упал на газон без чувств во время товарищеской игры с "Вердером".

Сегодня, в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом", Аппи (Абдельхака называют так сокращенно) исполняется 22 года. Лидер "бьянконери" записал обращение к Нури. Голландский футболист с марокканскими корнями долгое время находился в коме.

"Аппи, оставайся сильным! Поздравляю тебя с Днем рождения и желаю поскорее восстановиться. Всего самого наилучшего, держим связь".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Абдельхак Нури.
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