Кто возглавит ФК Львов: претендентов осталось двое

Новости спорта: Список претендентов на пост главного тренера Львова сократился до двух человек.

ФК "Львов" продолжает подыскивать замену Юрию Бакалову, который недавно покинул клуб.

Ранее сообщалось, что на вакантную должность претендуют пять специалистов (Вячеслав Грозный, Александр Заваров, Илья Близнюк, Роман Санжар и Максим Калиниченко), сегодня же ТК Футбол сообщил, что список сократился до двух претендентов.

Как сообщает источник, на пост претендуют Илья Близнюк и Вячеслав Грозный, при этом первый две недели назад даже приезжал во Львов. Также сообщается, что если переговоры будут успешными, новый тренер может быть представлен уже сегодня.

Напомним, что последним местом Романа Близнюка были "Сумы", откуда ушел два месяца назад, а Вячеслав Грозный в январе покинул "Арсенал-Киев".