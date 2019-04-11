ПСЖ может попрощаться с Буффоном

Новости спорта: «ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Буффоном.

«Пари Сен-Жермен» не намерен предлагать новый контракт голкиперу Джанлуижди Буффону, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, во французском клубе обеспокоены выступлением итальянского голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а также в матчах чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» и «Страсбургом». По этой причине руководство «ПСЖ» планирует воздержаться от продления контракта с Буффоном и хочет приобрести нового вратаря.

Напомним, Буффон перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Контракт итальянского вратаря рассчитан до конца сезона-2018/19 и имеет опцию продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Буффон принял участие в 21 матче за «ПСЖ» и пропустил 15 голов.