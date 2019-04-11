Скачать
Четверг, 11.04.2019
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
Аякс отыгрался после гола Роналду
Аякс отыгрался после гола Роналду
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

ПСЖ может попрощаться с Буффоном

ПСЖ может попрощаться с Буффоном
01:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: «ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Буффоном.

«Пари Сен-Жермен» не намерен предлагать новый контракт голкиперу Джанлуижди Буффону, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, во французском клубе обеспокоены выступлением итальянского голкипера в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а также в матчах чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» и «Страсбургом». По этой причине руководство «ПСЖ» планирует воздержаться от продления контракта с Буффоном и хочет приобрести нового вратаря.

Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Напомним, Буффон перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Контракт итальянского вратаря рассчитан до конца сезона-2018/19 и имеет опцию продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне Буффон принял участие в 21 матче за «ПСЖ» и пропустил 15 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Лига 1, Новости футбола, Джанлуижди Буффон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Манчестер Юнайтед - Барселона: события матча
03 Виталий Кличко назвал сумму, при которой Владимир задумается о возвращении
04 Отбор Евро-2020. Украина обыграла Фарерские острова
05 Новичок Динамо Карлос де Пена: Очень счастлив стать игроком великого клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь