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Бакалов: Что смог, то и сделал

Бакалов: Что смог, то и сделал
22:17 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта: Тренер был отправлен в отставку с поста наставника львовского клуба.

Бывший главный тренер ФК «Львов» Юрий Бакалов прокомментировал период работы в клубе.

«Одну могу сказать: мне не стыдно за время, и работу, которую я провел в этом клубе и с это командой. Может, можно было достичь большего. Но я честно и добросовестно выполнял свои обязанности. Все остальное, как говорится, со стороны виднее.

Наверное, ни один тренер не скажет, что ему удалось это на 100%. Я пришел в команду по ходу чемпионата, в новый коллектив, в котором было много легионеров. Клуб делал ставку на латиноамериканских футболистов. В этом тоже есть своя специфика, у них другая ментальность.

Поэтому нужно было время притереться, понять требования, которые мы предлагали. Зимой, как известно, наш состав снова обновился на 50%. Поэтому, что смог, то и сделал. Мне кажется, наша команда играла в футбол, была узнаваема.

Да, можно перезагрузиться. Но не хотелось бы, чтобы пауза была слишком длительной. Хочется работать, есть желание не останавливаться в тренерской работе».

Кто возглавит ФК Львов: претендентов осталось двое

Напомним, ФК «Львов» может возглавить Роман Санжар, также претендентом на пост главного тренера клуба является Вячеслав Грозный.

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УПЛ, Юрий Бакалов, Новости футбола, ФК Львов.
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