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Аякс и Ювентус обьявили составы на матч Лиги чемпионов

Аякс и Ювентус обьявили составы на матч Лиги чемпионов
21:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Роналду и Манджукич сыграют с первых минут в матче «Аякс» — «Ювентус».

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Ювентуса» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. 

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Канселу, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Роналду, Бернардески, Манджукич.

На стадии 1/8 финала «Аякс» сенсационно победил действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В первом матче на своём поле амстердамцы уступили «сливочным» со счётом 1:2, однако в ответной встрече разгромили их — 4:1.

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«Ювентус» на предыдущей стадии оказался сильнее другого мадридского клуба — «Атлетико». В первой встрече бьянконери на выезде проиграли со счётом 0:2, однако на своём поле совершили камбэк, победив — 3:0.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ювентус, ЛЧ.
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