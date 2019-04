Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча

В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Барселоны". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В предыдущем раунде турнира "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "ПСЖ" (1:2 и 3:1), а "Барселона" прошла другую французскую команду - "Лион" (0:0, 5:1).

Гол: Суарес 13

29' - Лионель Месси (Барселона) нуждается в помощи врачей команды.

29' - Опасно! Скотт Мактоминай (Манчестер Юнайтед) ворвался в штрафную и свалился на газон после борьбы с соперником, но рефери дал понять, что пенальти не будет.

28' - Эшли Янг (Манчестер Юнайтед) сделал неплохой навес в штрафную, но Марк-Андре Тер Штеген продемонстрировал насколько он хорош в игре на выходах.

22' - Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) нанес удар по воротам, но промахнулся довольно сильно.

20' - Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) сфолил. Рефери наградил его желтой карточкой.

18' - Фред (Манчестер Юнайтед) исполнил штрафной с 25 метров, но попал в стенку.

18' - Желтую карточку за подкат получил Серхио Бускетс (Барселона). Джанлука Рокки не колеблясь принял это решение.

13' - ГОЛ! Луис Суарес (Барселона) забивает, и его имя скоро зажжется на табло. Арбитр Джанлука Рокки, посмотрев видеоповтор VAR, сигнализирует о том, что гол засчитал! Барселона может праздновать!

11' - Команда Барселона доминирует на поле в данный момент. Отличная командная игра.

10' - Луис Суарес (Барселона) получил мяч от одного из своих одноклубников в отличной позиции, чтобы угрожать воротам, но один из защитников соперника отлично сыграл и отвел угрозу от ворот.

8' - Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) делает пас в штрафную площадь, но Марк-Андре Тер Штеген начеку и отбивает мяч.

4' - Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) опасно исполняет штрафной с удар со средней дистанции, и мяч проходит в сантиметрах от левой штанги.

3' - Серхио Бускетс (Барселона) грубо уронил соперника на пол. Манчестер Юнайтед получает право на стандарт.

1' - Барселона уже успела заработать угловой.

Матч начался

21:58 Прозвучал гимн Лиги чемпионов!

21:50 Матч сегодня будет судить Джанлука Рокки.

Составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Далот, Фред, Погба, Мактоминай, Рашфорд, Лукаку.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Коутиньо, Суарес.

