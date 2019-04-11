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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
10:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: УЕФА объявил имена четырех претендентов на награду.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин, форврад Ливерпуля Роберто Фирмино, полузащитник Аякса Френки де Йонг и защитник Барселоны Жерар Пике претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сон забил победный гол в матче с Манчестер Сити (1:0). Фирмино отличился голом и результативной передачей во встрече с Порту (2:0). Де Йонг совершил 91% точных передач в поединке с Ювентусом (1:1). Пике совершил 10 выносов в матче с Манчестер Юнайтед (1:0), а точность его передач составила 94%.

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Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал рекордсменом ЛЧ по голам головой.

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Лига Чемпионов, Жерар Пике, Роберто Фирминьо, Сон Хын-Мин, Френки де Йонг.
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