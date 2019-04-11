Скачать
Четверг, 11.04.2019
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Гармаш дисквалифицирован на 4 матча
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника
Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Бондаренко и Ордец готовы сыграть против Зари

Бондаренко и Ордец готовы сыграть против Зари
13:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Пара центральных защитников Шахтера тренируется в общей группе.

Шахтер сегодня провел открытую тренировку перед матчем с Зарей. К матчу 24-го тура Премьер-лиги с луганской Зарей Горняки готовятся без Марлоса, который недавно перенес операцию в Барселоне и все еще находится в Испании, а также Нема, получившего микроповреждение.

В то же время, вернулся в строй Богдан Бутко, пропустивший кубковый матч с Динамо в Харькове. В общей группе тренировались и восстановившиеся после травм защитники Иван Ордец и Валерий Бондаренко.

Бондаренко пополнил состав Шахтера зимой, за его трансфер дончане заплатили Александрии 600 тысяч евро. Однако сыграть официальный матч за новую команду центрбек не успел из-за травмы.

Не провел ни единого матча за Горняков в нынешнем сезоне и Иван Ордец. Ранее Sport Arena сообщала, что Ордец и Шахтер не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение защитника с клубом заканчивается в конце июня 2019 года.

Поединок Шахтер — Заря состоится в субботу, 13 апреля. После 23 туров преимущество команды Паулу Фонсеки над ближайшим преследователем в лице Динамо составляет 7 очков (60 против 53).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Иван Ордец, Новости футбола, Валерий Бондаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
04 Блохин: Мне неинтересно смотреть УПЛ
05 Манчестер Юнайтед - Барселона: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь