Бондаренко и Ордец готовы сыграть против Зари

Новости спорта: Пара центральных защитников Шахтера тренируется в общей группе.

Шахтер сегодня провел открытую тренировку перед матчем с Зарей. К матчу 24-го тура Премьер-лиги с луганской Зарей Горняки готовятся без Марлоса, который недавно перенес операцию в Барселоне и все еще находится в Испании, а также Нема, получившего микроповреждение.

В то же время, вернулся в строй Богдан Бутко, пропустивший кубковый матч с Динамо в Харькове. В общей группе тренировались и восстановившиеся после травм защитники Иван Ордец и Валерий Бондаренко.

Бондаренко пополнил состав Шахтера зимой, за его трансфер дончане заплатили Александрии 600 тысяч евро. Однако сыграть официальный матч за новую команду центрбек не успел из-за травмы.

Не провел ни единого матча за Горняков в нынешнем сезоне и Иван Ордец. Ранее Sport Arena сообщала, что Ордец и Шахтер не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение защитника с клубом заканчивается в конце июня 2019 года.

Поединок Шахтер — Заря состоится в субботу, 13 апреля. После 23 туров преимущество команды Паулу Фонсеки над ближайшим преследователем в лице Динамо составляет 7 очков (60 против 53).