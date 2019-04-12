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Бенаюн объявил о завершении карьеры футболиста

Бенаюн объявил о завершении карьеры футболиста
05:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Йосси Бенаюн, известный всему миру по выступлениям в английской Премьер-лиге, завершил карьеру игрока в возрасте 38 лет.

Воспитанник академии Аякса на родине выступал за Хапоэль Беер-Шева, Маккаби Хайфа, Маккаби Тель-Авив, Маккаби Петах-Тиква. Также Бенаюн провел три года в Испании в Расинге из Сантандера, но настоящая слава пришла к нему за девять лет выступлений в Англии.

В 2005 году Йосси начал играть за Вест Хэм, в составе которого провел два сезона (72 матча, 8 голов во всех турнирах).

Далее были три сезона в Ливерпуле (134 матча, 29 голов), которые вполне можно считать лучшими в английской карьере футболиста.

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Затем три сезона Бенаюн принадлежал Челси (24, 1), но большую часть этого периода он провел в аренде в Арсенал (25, 6) и Вест Хэме (6, 0). Впрочем, это не помешало ему в составе «пенсионеров» выиграть Лигу Европы.

Последним клубом в Англии для Бенаюна стал Куинз Парк Рейнджерс (17, 3), после чего Йосси вернулся в Израиль.

Завершил свою игровую карьеру Бенаюн, проведший 102 матча за национальную сборную (24 гола), в Бейтаре из Иерусалима.

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Футбол, Йосси Бенаюн, Новости футбола.
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