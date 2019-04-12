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Де Лигт: Роналду - настоящий зверь в штрафной

Де Лигт: Роналду - настоящий зверь в штрафной
04:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В матче 1/4 финала Лиги чемпионов Аякс принимал Ювентус.

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Ювентусом.

Мы продемонстрировали, что у нас команда с потенциалом. Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели. Он всегда ищет лазейку, после чего проскакивает между двух защитников.

Де Лигт намекнул на переход в Ювентус

Ничего такого с нами не случилось. У соперника было несколько моментов, но в целом он опасен не был. Мы контролировали мяч и искали возможности для атаки.

В четвертьфинал мы попали не просто так. Теперь нам нужно отдать все силы в ответной встрече. Ювентус на своем поле очень силен, все в курсе этого, - приводит слова голландца официальный сайт УЕФА.

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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