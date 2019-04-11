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Официально: Динамо подписало уругвайского полузащитника

Уругвайский журналист: Не понимаю, зачем Динамо подписало Де Пену

Уругвайский журналист: Не понимаю, зачем Динамо подписало Де Пену
17:48 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Подписание киевским Динамо уругвайского вингера Карлоса Де Пены вызвало удивление на родине футболиста.

Местные журналисты не слишком высоко котируют Де Пену и считают, что Динамо - слишком статусный клуб как для игрока такого уровня. В частности, такой точки зрения придерживается уругвайский журналист Мишель Маральотти.

«Клянусь, я не понимаю, зачем киевскому Динамо Карлос де Пена. Здесь, в Насьонал, он был одним из худших игроков. В течение последних четырех месяцев он находился без клуба, потерял форму. И он идет не куда-то, а в одну из крупнейших команд Украины. Кто-то может мне объяснить это?», - написал Маральотти в собственном Twitter-аккаунте.

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О подписании уругвайца Динамо уже объявило официально. Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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