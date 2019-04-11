В ФФУ объяснили, почему Гармаш получил дисквалификацию на 4 матча

О том, почему было решено наказать максимально возможным в этом случае штрафом, рассказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь ФФУ.
"Были проанализированы видео и рапорт арбитра. Нарушение, которое допустил Гаршаш, это "агрессивное поведение после остановки игры", за что предусмотрено наказание в виде 4-х матчей дисквалификации".
"Так как от "Динамо" никаких пояснений не было, а также отсутствовали смягчающие обстоятельства и учитывая прошлую историю игрока, мы задействовали норму в 4 матча дисквалификации", - пояснил Грищенко.
Гармаш в том числе пропустит матч УПЛ против "Шахтера" 24-го апреля.