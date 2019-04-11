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В ФФУ объяснили, почему Гармаш получил дисквалификацию на 4 матча

В ФФУ объяснили, почему Гармаш получил дисквалификацию на 4 матча
21:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: В четверг Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынес решение о дисквалификации хавбека "Динамо" Дениса Гармаша на 4 матча за поведение в игре с "Шахтером".

О том, почему было решено наказать максимально возможным в этом случае штрафом, рассказал Игорь Грищенко, ответственный секретарь ФФУ.

"Были проанализированы видео и рапорт арбитра. Нарушение, которое допустил Гаршаш, это "агрессивное поведение после остановки игры", за что предусмотрено наказание в виде 4-х матчей дисквалификации".

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"Так как от "Динамо" никаких пояснений не было, а также отсутствовали смягчающие обстоятельства и учитывая прошлую историю игрока, мы задействовали норму в 4 матча дисквалификации", - пояснил Грищенко.

Гармаш в том числе пропустит матч УПЛ против "Шахтера" 24-го апреля.

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ФК Динамо (Киев), ФФУ, Футбол, Кубок Украины, Денис Гармаш, Новости футбола, КДК ФФУ.
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