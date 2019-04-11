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"Жестокое наказание": Гармаш прокомментировал свою дисквалификацию

"Жестокое наказание": Гармаш прокомментировал свою дисквалификацию
17:58 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение наказать Дениса Гармаша отстранением на четыре матча.

В четвертьфинальном матче Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер", который состоялся 7-го апреля, полузащитник нашей команды Денис Гармаш был удален с поля за агрессивное поведение после остановки игры.

Денис прокомментировал это решение в разговоре с клубными журналистами:

- На мой взгляд, это слишком жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня – очень много. Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров и болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное – что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу.

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Вспомните, когда игрок "Шахтера" Исмаили ударил рукой в лицо нашего футболиста, его отстранили всего на два матча – это в два раза меньше! А, например, Тайсон почти в каждой игре отмахивается от соперников локтями или дает игрокам пинки ногами, как было в матче с донецким "Олимпиком", а судьи не показывают ему красные карточки, похоже, они просто боятся удалять игроков "Шахтера"!

Я не пытаюсь оправдаться или наговаривать на кого-то, но те люди, которые разбираются в футболе, прекрасно понимают, что творится у нас в ФФУ. Но я верю, что так будет не всегда.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш, Новости футбола.
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