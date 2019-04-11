СМИ: Левандовски и Коман подрались на тренировке Баварии

Новости спорта: Во время тренировки Баварии произошла драка между полузащитником Кингсли Команом и нападающим Робертом Левандовски.

На тренировке Баварии произошел инцидент с участием Кингсли Комана и Роберта Левандовски. Размолвка между полузащитником и нападающим переросла в рукопашную, причем товарищам по команде с немалым трудом удалось разнять француза и поляка — сообщает Bild.

Тренер Баварии Нико Ковач прямо на тренировочном поле провел продолжительную воспитательную беседу с обоими и приказал им вернуться к занятию.

Руководство клуба отказывается комментировать инцидент, однако некоторые немецкие СМИ уже сообщили, что оба футболиста могут быть отстранены от первой команды до конца сезона.