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СМИ: Левандовски и Коман подрались на тренировке Баварии

СМИ: Левандовски и Коман подрались на тренировке Баварии
18:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Во время тренировки Баварии произошла драка между полузащитником Кингсли Команом и нападающим Робертом Левандовски.

На тренировке Баварии произошел инцидент с участием Кингсли Комана и Роберта Левандовски. Размолвка между полузащитником и нападающим переросла в рукопашную, причем товарищам по команде с немалым трудом удалось разнять француза и поляка — сообщает Bild.

Тренер Баварии Нико Ковач прямо на тренировочном поле провел продолжительную воспитательную беседу с обоими и приказал им вернуться к занятию.

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Руководство клуба отказывается комментировать инцидент, однако некоторые немецкие СМИ уже сообщили, что оба футболиста могут быть отстранены от первой команды до конца сезона.

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ФК Бавария, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Кингсли Коман.
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