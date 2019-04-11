Ярмоленко скоро приступит к тренировкам

Новости спорта: Украинец Андрей Ярмоленко не выходил на поле с октября прошлого года.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко из-за серьезной травмы ноги не играет с октября, однако до конца апреля может вернуться к полноценным тренировкам.

Об этом рассказал тренер Мануэль Пеллегрини.

"У нас есть два игрока с долгосрочными травмами - это Андрей Ярмоленко и Карлос Санчес. Я ожидаю, что через несколько недель они будут тренироваться с основным составом", - сказал наставник.

Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел 10 встреч во всех турнирах за Вест Хэм, забив 2 гола и сделав 1 ассист. Сегодня "молотобойцы" занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ и встретятся с Манчестер Юнайтед в субботу, 13 апреля.