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Месси прошел медобследование после матча с Манчестер Юнайтед

Месси прошел медобследование после матча с Манчестер Юнайтед
20:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лионель Месси избежал серьезного повреждения.

Сегодня, 11 апреля, капитан "Барселоны" Лионель Месси прошёл медицинское обследование своего повреждения, которое он получил в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0), сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, несмотря на появившиеся гематомы на лице аргентинца, он избежал серьёзной травмы. Футболист сможет принять участие уже в ближайшем матче каталонцев против "Уэски" в рамках 32-го тура испанской Примеры, который состоится 13 апреля.

Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Напомним, повреждение Месси получил в результате удара по лицу от защитника "красных дьяволов" Криса Смоллинга. Игрок манкунианского клуба разбил аргентинцу нос и рассёк веко. Несмотря на повреждение, 31-летний нападающий доиграл матч до конца.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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