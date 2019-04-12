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Рауль идет по стопам Зидана

Рауль идет по стопам Зидана
00:59 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта: Легенда Реала Рауль возглавит вторую команду Сливочных.

Рауль Гонсалес Бланко в следующем сезоне возглавит Кастилью, вторую команду мадридского Реала, сообщает Marca. Руководство мадридцев оценило работу легендарного футболиста во главе Хувениля Б (одной из юношеских команд бланкос).

Рауль принял руководство над Хувенилем Б в марте после того как бывшего тренера команды Альваро Бенито уволили из-за острых комментариев о действиях игроков Реала. До этого Гонсалес возглавлял одну из детских команд бланкос.

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Нынешний наставник Кастильи Маноло Диас перейдет на должность одного из руководителей кантеры мадридского гранда. Отметим, что нынешний тренер первой команды Реала Зинедин Зидан также в свое время тренировал Кастилью.

Рауль Гонсалес Бланко играл за Реал с 1994 по 2010 год, проведя за команду 741 матч во всех турнирах и отличившись 325 голами.

Кастилья после 32 сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице группы 1 Сегунды Б и ведет борьбу за попадание в плей-офф.

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ФК Реал, Рауль, Футбол, Новости футбола.
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