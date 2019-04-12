Рауль идет по стопам Зидана

Новости спорта: Легенда Реала Рауль возглавит вторую команду Сливочных.

Рауль Гонсалес Бланко в следующем сезоне возглавит Кастилью, вторую команду мадридского Реала, сообщает Marca. Руководство мадридцев оценило работу легендарного футболиста во главе Хувениля Б (одной из юношеских команд бланкос).

Рауль принял руководство над Хувенилем Б в марте после того как бывшего тренера команды Альваро Бенито уволили из-за острых комментариев о действиях игроков Реала. До этого Гонсалес возглавлял одну из детских команд бланкос.

Нынешний наставник Кастильи Маноло Диас перейдет на должность одного из руководителей кантеры мадридского гранда. Отметим, что нынешний тренер первой команды Реала Зинедин Зидан также в свое время тренировал Кастилью.

Рауль Гонсалес Бланко играл за Реал с 1994 по 2010 год, проведя за команду 741 матч во всех турнирах и отличившись 325 голами.

Кастилья после 32 сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице группы 1 Сегунды Б и ведет борьбу за попадание в плей-офф.