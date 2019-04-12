Ливерпуль может заключить рекордную сделку с Nike

Новости спорта: Соглашение "скаузеров" с американским производителем может стать самым крупным в истории АПЛ.

Ливерпуль ведет переговоры с Nike о будущем соглашении, которое стороны могут подписать уже в ближайшее время. Об этом информирует ESPN.

Сообщается, что потенциальная сделка может побить рекорд английской Премьер-лиги по данному показателю. На данный момент самым дорогим соглашением клуба и экипировщика в АПЛ было подписание контракта между Манчестер Юнайтед и Adidas на 750 млн фунтов в 2015-м году сроком на 10 лет (по 75 млн фунтов в год).

Текущим поставщиком экипировки у Ливерпуля до конца сезона 2019/20 является другая американская компания New Balance, договор с которой был подписан в 2015-м году и приносит "красным" по 52 млн фунтов в год.

Помимо Nike, Ливерпуль также контактирует с Puma и Adidas, но вариант с американцами пока является более приоритетным.