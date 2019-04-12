Президент ФФУ поддержал Романа Зозулю

Новости спорта: Испанская полит партия левого направления обвинила украинца в нацизме, Зозулю поддерживают в клубе и Ассоциации футболистов Испании (AFE).

Президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля.

- Крайне возмущен, что патриот и искренне любящий Украину Роман Зозуля вновь стал мишенью для нападок со стороны левых радикалов Испании. На этот раз отличился депутат местного Конгресса и Европарламента Пабло Иглесиас. Он поддержал действия фанатов "Райо Вальекано" в их бойкоте Романа из-за его, якобы, нацистских взглядов.

Как и два года назад, поклонники запрещенной в нашей стране коммунистической идеологии обвиняют Романа в том, что он, якобы, является неонацистом и расистом.

Тем, кто знает Зозулю, а я лично знаком с ним уже очень давно, очевидно, что более абсурдной претензии в адрес одного из самых харизматичных украинских игроков и быть не может. Как и все представители футбольной семьи Украины, я искренне благодарен руководству клуба "Альбасете", за который выступает Роман, и испанским СМИ, выступивших в его защиту

Федерация футбола Украины готова предоставить Зозуле любую, в том числе юридическую помощь, если Роман примет решение защищать свою честь и репутацию в суде.

Также в УЕФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию будет направлено обращение с просьбой дать оценку выпадам политиков-популистов в адрес украинского футболиста. Уверен, все поклонники украинского футбола поддержат меня в том, что патриот Украины Роман Зозуля не должен страдать из-за своей гражданской позиции! Тем более, что активная гражданская и социальная позиция Романа – это повод для национальной гордости всех, кто любит нашу прекрасную страну! – написал Павелко.