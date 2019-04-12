Скачать
Пятница, 12.04.2019
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем
Ломаченко - Кролла: результаты взвешивания перед боем
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Президент ФФУ поддержал Романа Зозулю

Президент ФФУ поддержал Романа Зозулю
11:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Испанская полит партия левого направления обвинила украинца в нацизме, Зозулю поддерживают в клубе и Ассоциации футболистов Испании (AFE).

Президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию, в которой оказался украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля.

- Крайне возмущен, что патриот и искренне любящий Украину Роман Зозуля вновь стал мишенью для нападок со стороны левых радикалов Испании. На этот раз отличился депутат местного Конгресса и Европарламента Пабло Иглесиас. Он поддержал действия фанатов "Райо Вальекано" в их бойкоте Романа из-за его, якобы, нацистских взглядов.

Как и два года назад, поклонники запрещенной в нашей стране коммунистической идеологии обвиняют Романа в том, что он, якобы, является неонацистом и расистом.

Тем, кто знает Зозулю, а я лично знаком с ним уже очень давно, очевидно, что более абсурдной претензии в адрес одного из самых харизматичных украинских игроков и быть не может. Как и все представители футбольной семьи Украины, я искренне благодарен руководству клуба "Альбасете", за который выступает Роман, и испанским СМИ, выступивших в его защиту

Федерация футбола Украины готова предоставить Зозуле любую, в том числе юридическую помощь, если Роман примет решение защищать свою честь и репутацию в суде.

Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю

Также в УЕФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию будет направлено обращение с просьбой дать оценку выпадам политиков-популистов в адрес украинского футболиста. Уверен, все поклонники украинского футбола поддержат меня в том, что патриот Украины Роман Зозуля не должен страдать из-за своей гражданской позиции! Тем более, что активная гражданская и социальная позиция Романа – это повод для национальной гордости всех, кто любит нашу прекрасную страну! – написал Павелко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Павелко, ФФУ, Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
02 Моуринью о матче Манчестер Юнайтед - Барселона
03 В ФФУ объяснили, почему Гармаш получил дисквалификацию на 4 матча
04 Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
05 Фьюри пообещал показать мастер-класс бокса в следующем бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь