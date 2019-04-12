Славия - Челси: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Челси одержал минимальную выездную победу в непростом матче со Славией в 1/4 финала Лиги Европы (1:0). Смотрите видеообзор поединка Лига Европы между Славией и Челси.
Обзор матча:
Славия — Челси 0:1
Гол: Алонсо, 86.
Славия Прага: Коларж – Цоуфал, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил – Траоре, Крал – Севчик, Стох (Жмрхал, 64), Масопуст (Хушбауэр, 74) – Олайинка (Ван Бюрен, 82).
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо – Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75) – Педро (Азар, 59), Жиру, Виллиан.