Бенфика - Айнтрахт: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Феноменальная игра молодого Жоау Фелиша увенчалась "хет-триком" и голевым пасом в его исполнении, что принесло португальской команде победу в первом поединке "дуэли орлов" (4:2).
Обзор матча:
Бенфика — Айнтрахт 4:2
Голы: Жоау Фелиш, 21 (пен.), 43, 53, Диаш, 50 — Йович, 40, Пасиенсия, 72
Бенфика: Влаходимос — Коршия (Пицци, 66), Диаш, Жардель, Гримальдо — Рафа Силва (Сеферович, 59), Самарис (Живкович, 84), Фейса, Серви — Жоао Фелиш, Фернандеш.
Айнтрахт Ф: Трапп — Хасебе, Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Да Коста, Роде (Гачинович, 85), Фернандес, Костич — Ребич (Пасиенсия, 72), Йович (де Гузман, 60).