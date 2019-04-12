Отец Неймара рассказал о будущем сына

Новости спорта: Неймар-старший прокомментировал слухи о возможном уходе бразильца из французского клуба.

Отец нападающего ПСЖ Неймара заявил, что форвард не намерен уходить из парижского клуба.

"У Неймара есть контракт с ПСЖ. Слухи о его переходе будут появляться всегда, потому что другие клубы всегда будут хотеть заполучить такого футболиста.

Неймар показал свое желание выступать за ПСЖ два года назад, поэтому болельщики могут спать спокойно. Не обращайте внимание на слухи", - приводит слова отца бразильца RMC.

В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету форварда 13 матчей, 13 голов и 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее Неймар признался, что очень скучает по Барселоне.