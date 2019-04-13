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Тренер Альбасете: Зозуля - выдающийся футболист и необычный человек

Тренер Альбасете: Зозуля - выдающийся футболист и необычный человек
04:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Луис Мигель Рамис прокомментировал конфликт, в который попал украинец.

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис выразил слова поддержки украинскому нападающему Роману Зозуле. Напомним, испанский политик Пабло Иглесиас позволил себе назвать форварда нацистом и расистом.

"Я не пытаюсь что-то подтвердить или опровергнуть. Но я точно знаю, что в лице Зозули у меня есть выдающийся игрок и необычный человек. Я не хочу придавать этому большое значение.

Зозуля может продолжить карьеру в Ла Лиге

Роман знает, что у него всегда за спиной есть клуб, Ассоциация испанских футболистов, а также его семья и одноклубники. Я не собираюсь больше обсуждать эту тему", – приводит слова Рамиса Masquealba.

В текущем сезоне 29-летний Зозуля сыграл 28 матчей за Альбасете, отметившись 8 голами и 2 голевыми передачами.

Альбасете находится на 3-м месте в Сегунде, отставая от лидера на 4 очка.

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Футбол, Роман Зозуля, Новости фтбола, Луис Мигель Рамис.
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