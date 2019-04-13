Шахтер прибыл на матч с Зарей без Марлоса и Мораеса

Новости спорта: В центральном матче 24-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" встретится с луганской "Зарей".

Вечером 12-го апреля "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра на ОСК "Металлист" встретится c луганской командой. На игру "оранжево-черные" отправились без травмированного Марлоса и дисквалифицированных Алана Патрика и Жуниора Мораеса. Также в Киеве остался Веллингтон Нем — у бразильца простуда. Всего в списке 19 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко.

Защитники: Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Максим Малышев, Майкон, Маркос Антонио, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Тете, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Манор Соломон, Дентиньо.

Нападающий: Оларенважу Кайоде.

Стартовый свисток матча "Шахтер" — "Заря" прозвучит 13-го апреля в 17:00.