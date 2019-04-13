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Стала известна причина драки Левандовски и Комана

Стала известна причина драки Левандовски и Комана
01:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У игроков Баварии случился конфликт на тренировке.

Во время тренировки Баварии нападающий Роберт Левандовски и вингер Кингсли Коман сцепились на тренировке клуба. О причинах конфликта сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

"Левандовски проявил недовольство в том, что Коман слишком мало пасует и часто берет на себя игру. В свою очередь Коман считает, что Левандовски ведет себя слишком эгоистично - зациклен на голах и мало играет на команду", - сообщает Bild.

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В текущем сезоне Коман провел за Баварию 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Левандовски сыграл 39 матчей, забил 35 голов и отдал 9 голевых.

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Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола, Кингсли Коман.
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