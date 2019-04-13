Беланов назвал наиболее перспективного игрока Динамо

Новости спорта: Экс-игрок «бело-синих» – о лидере киевского клуба.

Экс-игрок «Динамо» Игорь Беланов рассказал о перспективах Виктора Цыганкова.

«Наиболее перспективным игроком «Динамо» я сейчас считаю Цыганкова. Я хотел бы, чтобы он поехал в Европу и раскрылся там, но мне также важно, чтобы он как лидер сейчас вел свою команду за собой, чтобы у него получалось играть в столь молодом возрасте.

Главное, чтобы он при этом не сломался. Конечно, хотелось бы, чтобы он был в нашей команде, как когда-то она создавалась в мои времена.

Когда я перешел в «Динамо», там были звезды, но мне сразу удалось влиться в коллектив. Главное, чтобы мне могли отдать пас, ведь мы, нападающие, зависимые», – сказал Беланов.