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Беланов назвал наиболее перспективного игрока Динамо

Беланов назвал наиболее перспективного игрока Динамо
15:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости спорта: Экс-игрок «бело-синих» – о лидере киевского клуба.

Экс-игрок «Динамо» Игорь Беланов рассказал о перспективах Виктора Цыганкова.

«Наиболее перспективным игроком «Динамо» я сейчас считаю Цыганкова. Я хотел бы, чтобы он поехал в Европу и раскрылся там, но мне также важно, чтобы он как лидер сейчас вел свою команду за собой, чтобы у него получалось играть в столь молодом возрасте.

Главное, чтобы он при этом не сломался. Конечно, хотелось бы, чтобы он был в нашей команде, как когда-то она создавалась в мои времена.

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Когда я перешел в «Динамо», там были звезды, но мне сразу удалось влиться в коллектив. Главное, чтобы мне могли отдать пас, ведь мы, нападающие, зависимые», – сказал Беланов.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Игорь Беланов, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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