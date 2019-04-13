Бабич: Я считаю, что игра была равной

Новости спорта: Тренер не доволен реализацией своих игроков.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал минимальное поражение от киевского Динамо (1:0).

"При счете 0:0 были хорошие моменты у наших нападающих. Чтобы играть удачно такие матчи, надо свои моменты реализовывать. Я считаю, что игра была равной, и тактически мы правильно все делали.

В таких матчах игра идет до забитого гола. Когда кто-то забивает, одна команда открывается, другая пытается максимально грамотно сыграть в обороне. Надо было реализовать свои моменты.

У Динамо было много молодежи? Это ведь не наши проблемы. Равные команды играли. Были хорошие моменты как у нас, так и у соперника. Надо было забивать. Но я ребят поблагодарил. Борьба за Лигу Европы продолжается", - сказал Бабич.